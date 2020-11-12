Сана, , 01:33 — REGNUM Две начинённые взрывчаткой лодки, отправленные с прибрежной территории Йемена, 11 ноября были перехвачены и уничтожены коалицией во главе с Саудовской Аравией в южной части Красного моря. Об этом со ссылкой на официального представителя командования коалиции полковника Турки аль-Малики сообщает Саудовское агентство печати.

По представленным им данным, дистанционно управляемые заминированные лодки были отправлены хуситами, имеющими тесные отношения с Ираном, от побережья провинции Ходейда.

Напомним, в 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войну в Йемене на стороне свергнутого шиитскими повстанцами правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября посол Ирана в Сане Хасан Ирлу провёл переговоры с членом Высшего политического совета Йемена Султаном Алсамеем по поводу гуманитарного кризиса в Йемене и путей укрепления связей между двумя странами.

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