Тунис, , 00:48 — REGNUM Участники ливийского форума политического диалога, проходящего в Тунисе, согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в Ливии, сообщила 11 ноября журналистам и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Они «договорились провести выборы не более чем через 18 месяцев (после начала переходного периода)», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум ливийского политического диалога проходит в Тунисе с 9 по 16 ноября. В нём принимают участие 75 делегатов — представителей различных слоев ливийского общества.

Ожидается, что мероприятие завершится выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии.

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