Ереван, , 00:28 — REGNUM Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала пресс-секретаря Республиканской партии Эдуарда Шармазанова, бывшего заместитель председателя национального собрания. Об этом 11 ноября сообщило агентство Sputnik.

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«Его обвинили в организации незаконного собрания», — прокомментировал ситуацию помощник политика Гегам Петросян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Республиканская партия вошла в список политических сил, потребовавших отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна из-за принятого решения о мире в Нагорном Карабахе.

Они провели митинг в центре Еревана с требованием отставки Пашиняна и попытались инициировать внеочередное собрание парламента, но не получили достаточного количества голосов депутатов.

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