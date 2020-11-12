Подгорица, , 00:26 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич на заседании 11 ноября заявил, что парламентская сессия, на которой будет представлен новый состав правительства, перенесена на 2 декабря. Он добавил, что после консультаций 11 ноября и согласования с руководителями всех парламентских фракция, было принято решение о том, что заседание по внесению изменений в регламент работы парламента в условиях эпидемии коронавируса состоится 23 ноября. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Он подчеркнул, что хочет избежать злоупотреблений, раскола, разногласий и отвлечения внимания от важнейших тем на повестке дня, особенно выборы нового правительства Черногории.

«Я готов на каждом этапе переговоров способствовать примирению и сплочению сторон с учетом требований и интересов оппозиции. После сегодняшних консультаций и согласования с главами всех парламентских фракций, была достигнута договоренность о том, что заседание по внесению изменений в регламент состоится 23 ноября, а заседание по выборам нового состава правительства — 2 декабря», — отметил Бечич.

Напомним, будущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 5 ноября представил партиям, составляющим парламентское большинство, список с именами кандидатов на посты министров в правительстве. Теперь данный список требует одобрения парламента.

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