Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Перестановки фигур в Пентагоне говорят о том, что США будут сокращать свой контингент за границей, сообщает 12 ноября Axios.

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Такой вывод сделали источники, на которые ссылается портал.

По их данным, назначение на пост старшим советником главы Пентагона (обязанности временно исполняет Кристофер Миллер) полковника в отставке Дугласа Макгрегора означает дальнейший вывод американских военных.

Источники обращают внимание на то, что Миллер выбрал себе помощника, который выступал и выступает за сокращение американского контингента за рубежом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп уволил Марка Эспера с поста главы Пентагона. Сам Трамп весь свой президентских срок продвигался в направлении сокращения американского контингента в Афганистане, Ираке и Сирии.

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