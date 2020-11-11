Париж, , 23:15 — REGNUM Франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин отказался от своих показаний против экс-президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании в 2007 году президентской компании последнего.

Как сообщает Agence France-Presse, в среду, 11 ноября, Такиеддин, один из главных свидетелей обвинения по делу о финансировании Ливией предвыборной кампании Саркози, заявил, что «не финансировал его президентскую кампанию» и что судьи «переиначили то, что он говорил».

Сам Саркози отреагировал на эту новость в социальной сети Twitter такими словами: «Правда вновь всплыла. Главный свидетель обвинения признал, что он врал. Он никогда не давал мне денег. Я ни разу не получал нелегального финансирования в ходе кампании 2007 года».

Напомним, 16 октября Саркози было предъявлено обвинение в «преступном сообществе» по подозрению в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года.

Это уже не первый раз, когда бывший глава Франции оказывается в поле зрения правоохранительных органов в связи с предположительной поддержкой его кандидатуры со стороны бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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