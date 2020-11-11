Каир, , 22:25 — REGNUM В ходе своего визита в Грецию президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что «терроризм — это глобальное явление, и он никак не связан с религией». Об этом в среду, 11 ноября, сообщает Le Figaro.

После переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом лидер Египта высказал свое отношение к скандалу вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo и к поддержке этой публикации со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Выступая в столице Греции городе Афины, Ас-Сиси осудил «любые оскорбления в отношении религии и пророка». Он также добавил, что «терроризм — это глобальное явление» и что «он никак не связан с религией».

Напомним, в понедельник, 9 ноября, Ле Дрианпосетил столицу Египта город Каир и в присутствии лидеров государства выразил «глубочайшее уважение» французского правительства к исламской религии.

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