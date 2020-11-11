Москва, , 22:20 — REGNUM Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

«По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — указано в сообщении российского военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, достигнутые руководством России, Азербайджана и Армении договоренности о прекращении войны и ввод российских миротворцев в зону конфликта позволили остановить кровопролитие.

Кроме того, глава Минобороны России подчеркнул, что «решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Совместный мониторинговый центр будет расположен на территории Азербайджана и осуществлять сбор, проверку и обобщение информации о соблюдении режима прекращения огня. При этом совместный Центр будет рассматривать любые жалобы и вопросы, относящиеся к нарушениям договоренностей о прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября.

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