Париж, , 22:24 — REGNUM Консульство Франции в саудовском городе Джидда, где в среду, 11 ноября, произошел взрыв, призвало граждан Пятой Республики «соблюдать максимальную осторожность».

Как сообщает Reuters, после того, как на церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны и проходившей в не мусульманской части кладбища в Джидде, консульство Франции призвало граждан страны «находиться на расстоянии от скоплений людей и быть внимательными в случае необходимости выйти из дома».

Ранее Министерство иностранных дел Франции осудило «гнусную атаку» в Джидде. Это уже второй инцидент в городе после нападения на охранника французского консульства в ответ на оправдание президентом страны Эммануэлем Макроном публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 11 ноября, в Саудовской Аравии на кладбище города Джидда в ходе церемонии, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны, произошел взрыв, пострадали люди.

Количество пострадавших уточняется.

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