Москва, , 21:49 — REGNUM Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте до 10 января гражданина РФ Дмитрия Федоткина, задержанного в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщает 11 ноября пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Материалы уголовного дела полностью засекречены, обстоятельства расследования закрыты, информация о личности или должности Дмитрия Федоткина также не раскрывается.

Напомним, государственной изменой является не только передача гражданином России иностранным или международным представителям и структурам информации, содержащей гостайну, но и совершение иных действий, подрывающих безопасность России или содействующих враждебным целям иностранного государства, организации либо их представителей.

Наказанием за госизмену является лишение свободы сроком до 20 лет.

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