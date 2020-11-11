Ереван, , 21:37 — REGNUM Кворум не удалось собрать совету парламента Армении для обсуждения темы «отставки Пашиняна», сообщила 11 ноября журналистам депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

ИА REGNUM) от правящей партии не пришли на заседание совета парламента». Зограбян «Депутаты (три человека — прим.) от правящей партии не пришли на заседание совета парламента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «улица» потребовала отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что собрано нужное количество голосов, чтобы обсуждать отставку в парламенте.

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