Тегеран, , 21:36 — REGNUM Иран увеличивает темпы накопления ядерного топлива, выходя за рамки лимитов, обозначенных условиями ядерной сделки 2015 года, сообщает 11 ноября агентство Associated Press со ссылкой на МАГАТЭ.

По утверждению AP, в конфиденциальном документе МАГАТЭ сообщается, что на 2 ноября Иран накопил свыше 2,443 тонны низкообогащенного урана, тогда как предел, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, составляет 0,203 тонны.

Кроме того, Associated Press указывает, что Иран якобы обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают максимальный уровень обогащения 3,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным в 2015 году Британией, Китаем, ФРГ, Россией, США и Францией предусматривалась отмена санкций против Ирана в обмен на заморозку Тегераном программы создания ядерного оружия.

В 2018 году из СВПД односторонне вышли США и возобновили санкции против Ирана. Спустя год после этого Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки.

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