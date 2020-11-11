Москва, , 21:29 — REGNUM Об отставке Андрея Черезова с поста заместителя министра энергетики России сообщили 11 ноября в пресс-службе Минэнерго РФ.

«Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2020 года №2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с её сокращением», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым российским министром энергетики назначен Николай Шульгинов. Его предшественник Александр Новак стал вице-премьером РФ.

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