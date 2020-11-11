Ереван, 11 ноября 2020, 21:21 — REGNUM Уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване возбудила специальная следственная служба Армении, сообщает 11 ноября Sputnik.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянские оппозиционные партии «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Отечество» организовали митинг у здания парламента республики с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Акция была несанкционированной. Организаторы митинга «дали время» властям, чтобы глава правительства был отправлен в отставку.
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