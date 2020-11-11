Ереван, , 21:21 — REGNUM Уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване возбудила специальная следственная служба Армении, сообщает 11 ноября Sputnik.

Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянские оппозиционные партии «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Отечество» организовали митинг у здания парламента республики с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Акция была несанкционированной. Организаторы митинга «дали время» властям, чтобы глава правительства был отправлен в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция призвала сторонников разойтись от здания парламента Армении

Читайте развитие сюжета: Парламент Армении не собрал кворум для обсуждения ситуации с Пашиняном