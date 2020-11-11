Москва, 11 ноября 2020, 21:03 — REGNUM Предложенный украинской стороной план действий в Донбассе является попыткой редактировать Минские соглашения, сообщил 11 ноября полпред России на переговорах в Контактной группе Борис Грызлов по итогам переговоров.
Напомним, сегодня, 11 ноября, состоялось очередное заседание Контактной группы. К этой видеовстрече Киев обещал подготовить проект плана действий по Донбассу в соответствии с Минскими соглашениями.
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