Москва, , 20:44 — REGNUM Решение об утверждении кандидатуры Дмитрия Кобылкина на должность было принято единогласно на заседании Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» в среду, 11 ноября. Его кандидатуру ранее внес на рассмотрение Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Я очень хорошо знаю, чем партия занимается. Большой период времени именно с флагом «Единой России» мы выполняли поручения и Президента, и Председателя Правительства. Хочу еще раз поблагодарить всех. Сил, средств, знаний у меня должно хватить для того, чтобы решить любые сложные задачи», — сказал в ходе заседания Президиума Генерального совета партии Дмитрий Кобылкин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, поздравил его с избранием и пожелал плодотворной работы.

«На этой должности Дмитрию Николаевичу будет поручено заниматься партийными проектами, организовать и модернизировать работу по экологическому направлению, в том числе по проекту «Чистая страна», — сказал секретарь Генерального совета партии.

Напомним, ранее Андрей Турчак сообщал, что Дмитрий Кобылкин станет первым заместитель руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму-2021. Он будет участвовать в подготовке предвыборной программы партии и других связанных с новым электоральным циклом проектах. Кроме того, экс-главе Минприроды предложено курировать вопросы экологии, природных ресурсов, земельных отношений — как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений для работы в регионах и муниципалитетах. Эти направления потребуют качественных и выверенных решений, отмечал ранее Андрей Турчак.