Челябинск, , 20:49 — REGNUM Премия Заксобрания Челябинской области «Общественное признание» вручена ветерану челябинского СОБР Антону Николаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Кузнецова и Антон Николаев Личный архив Антона Николаева

Ветерана СОБР ко Дню сотрудника органов внутренних дел России наградили знаком и дипломом за активное развитие патриотического движения на Южном Урале.

Премию лауреату вручила глава комиссии по социальной защите, здравоохранению и экологии Заксобрания Челябинской области Татьяна Кузнецова.

Премия Заксобрания Челябинской области «Общественное признание» Личный архив Антона Николаева

Антон Николаев награждён за активное участие в организации военно-патриотической эстафеты для школьников им. Героя Советского Союза Николая Ванина, проводимой в горнозаводском районе Челябинской области.

Ветеран СОБР инициировал установку мемориальных досок памяти 713-го, 525-го и 380-го полков 171-ой стрелковой дивизии, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Челябинской области.

Добавим, что Антон Николаев написал и издал посвящённую Первой чеченской войне книгу «В Грозном идёт «дождь», в которой участники боевых действий делятся своими воспоминаниями о войне, о подвигах своих товарищей.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел России (в советское время его называли днём милиции) отмечается 10 ноября. Именно в этот день в 2017 году было подписано постановление «О рабочей милиции».