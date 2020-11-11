Москва, , 20:25 — REGNUM В среду, 11 ноября, Государственная дума единогласно приняла законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации» в первом чтении.

У документа сложная судьба, сама концепция молодежной политики обсуждается уже больше 15 лет, рассказал журналистам заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Я искренне признателен всем тем, кто, несмотря на различные трудности, смог пройти сложнейшую процедуру согласований между различными ведомствами и Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Росмолодежью и так далее. В том числе, и моей коллеге Наталье Кувшиновой», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что «Единая Россия» была в самом центре подготовки законопроекта.

«Мы провели так называемые «нулевые чтения» в рамках нашей рабочей группы по поддержке молодежных инициатив. Там был сформулирован целый ряд поправок ко второму чтению. В ближайшее время они будут направлены в адрес нашей фракции с тем, чтобы коллеги рассмотрели их и учли при доработке законопроекта», — сказал Евгений Ревенко.

Он отметил важность предложенного в законопроекте повышения верхней границы возраста молодежи до 35 лет включительно. Это в дальнейшем будет положительно отражаться на сроках действия различных программ по поддержке молодых семей.

«Это рамочный законопроект, но тем не менее, он описывает, что государство должно делать в сфере молодежной политики. Это серьезный и значительный шаг вперед», — резюмировал парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле этого года законопроект о молодежной политике в РФ в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов Совета Федерации. В течение нескольких месяцев его дополнили в регионах, а в сентябре документ прошел общественные слушания с участием профильных специалистов, активистов молодежных и общественных объединений.