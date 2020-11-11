Токио, , 20:04 — REGNUM В Токио прошла встреча премьер-министра Японии Есихидэ Суга с находящимся в японской столице с визитом руководителем Национальной разведывательной службы Южной Кореи Пак Чи Воном. Об этом 11 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на публикации в местных СМИ и отмечая, что это первая встреча японского лидера с представителем правительства Юга Корейского полуострова.

Как сообщается, речь на встрече шла о полноценном восстановлении всеобъемлющих двусторонних японо-южнокорейских отношений. После встречи южнокорейский разведчик сообщил представителям СМИ, что передал премьеру Японии пожелания президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о нормализации отношений между двумя странами. Пак Чи Вон высказал мнение, что условием такого позитивного сценария является активизация контактов лидеров двух стран.

Отметим, что двусторонние отношения резко ухудшились после принятого осенью 2018 года решения Верховного суда Южной Кореи о выплате японскими компаниями компенсаций корейским рабочим, насильно мобилизованным во время Второй мировой войны для работ в интересах Японии. В ответ на это между сторонами последовал обмен рядом демаршей, а также экономических санкций. Кроме того, Сеул тогда подал на Токио официальную жалобу в ВТО.