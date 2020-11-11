Пекин, , 20:00 — REGNUM Плановый, 16-й по счету вебинар, посвященный обмену опытом действий в гуманитарных операциях и ликвидации последствий стихийных бедствий, начал свою работу с участием представителей НОАК и вооруженных сил США. Об этом 11 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством национальной обороны КНР.

Мероприятие, рассчитанное на три дня, проходит в формате видеосвязи из двух центров — китайского Нанкина и Гавайских островов (США). Планируется, что стороны обсудят такие вопросы, как участие военнослужащих в борьбе наводнениями и тайфунами, профилактика и контроль проявлений эпидемиологической угрозы, сотрудничество между гражданскими и военными секторами.