Ереван, , 20:00 — REGNUM Лидеры армянских оппозиционных партий обратились к своим сторонникам, собравшимся у здания парламента в Ереване, с призывом разойтись по домам.

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Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян объявил акцию протеста закрытой с 00:30 (время местное).

Он добавил, что оппозиция проведёт пресс-конференцию, где будет заявлено решение по ситуации с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Минасян «Пашинян должен уйти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники 17 оппозиционных сил Армении потребовали сегодня, 11 ноября, на митинге у здания парламента в Ереване отставки Пашиняна.

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