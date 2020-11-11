Ереван, 11 ноября 2020, 20:00 — REGNUM Лидеры армянских оппозиционных партий обратились к своим сторонникам, собравшимся у здания парламента в Ереване, с призывом разойтись по домам.
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Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян объявил акцию протеста закрытой с 00:30 (время местное).
Он добавил, что оппозиция проведёт пресс-конференцию, где будет заявлено решение по ситуации с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники 17 оппозиционных сил Армении потребовали сегодня, 11 ноября, на митинге у здания парламента в Ереване отставки Пашиняна.
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