Минск, , 20:00 — REGNUM Исходящая от властей Белоруссии инициатива диалога с оппозицией может быть только по вопросу новых свободных выборов. Об этом 11 ноября заявила экс-кандидат в президенты постсоветской республики, которую в Евросоюзе провозгласили «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская.

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Критикуя озвученную бывшим узником СИЗО КГБ Юрием Воскресенским инициативу провести «круглый стол демократических сил», Тихановская в своём ТГ-канале заявила: «Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого».

Как обычно, у бывшей учительницы английского языка проблема с написанием слов по-русски (в частности, слова «белорусы»). Трижды допустив грамматические ошибки при написании этого слова, она сообщила о желании «настоящего диалога».

«Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа — Координационного совета, — поведала Тихановская. — Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключённых и заявлении об уходе Лукашенко. Честно выполните эти условия — и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы».

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу, которую несколько раз объявлял и откладывал. По его поручению проект нового документа в тайне от народа пишет группа неких «экспертов». С осени нынешнего года гражданам предложено подавать свои предложения по изменению Конституции. Параллельно на организованных властями «диалоговых площадках» ими же ведётся имитация «всенародного обсуждения» неких поправок, о которых официально не объявлено.

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Также напомним,власти Литвы провозгласили«президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты соседней постсоветской республики Светлану Тихановскую — домохозяйку, жену белорусского политзаключённого — блогера Сергея Тихановского, которому было отказано в участии в президентских выборах 2020 года. Власти стран Евросоюза охотно привечают Тихановскую как «оппозиционного вождя» и финансируют её деятельность. Неоднократно заявлявшая о непонимании политических процессов оппозиционерка не отказывается от придуманного ей титула, предпочитая называть себя «национальным лидером».

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против членов созданного по инициативе Тихановской «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии». Формированием совета занималась представительница избирательного штаба Тихановской — также бежавшая в Вильнюс активистка маргинальной прозападной оппозиции, известная русофобскими заявлениями и эпатажными поступками Ольга Ковалькова.

С ноября, параллельно оппозиционному совету, действует «Народное антикризисное управление», созданное бежавшим в Варшаву членом президиума КС Павлом Латушко. По оценкам экспертов, ни КС, ни НАУ не имеют опоры в белорусском обществе и находятся на содержании западных спецслужб.

Предлагающий «гарантии» от имени властей Белоруссии бизнесмен Юрий Воскресенский (подозревался в контрабанде продовольствия в Россию), находясь под уголовным преследованием, настойчиво зазывает Тихановскую и Латушко вернуться на белорусскую территорию. По словам Воскресенского, физическое присутствие оппозиционеров в Минске необходимо ради некоего проекта, который якобы невозможно обсуждать по удалённой связи.