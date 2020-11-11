Гонконг, Китай, , 19:58 — REGNUM В Пекине завершилась 23-я сессия Постоянного комитета ВСНП, которая в числе других рассмотрела вопрос о квалификации членов Законодательного совета (парламента) Специального автономного района Сянган (Гонконг). Об этом 11 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что речь идет о соответствии или несоответствии действий членов Совета Основному Закону КНР и присяге верности САР Сянган.

Среди причин, являющихся основаниями для дисквалификации членов Законодательного совета, указываются пропаганда или поддержка так называемой «независимости» Гонконга, отказ от признания суверенитета КНР над автономией, препятствия осуществлению этого суверенитета, а также поддержка вмешательства во внутренние дела КНР и региона внешних сил и свершение иных действий, подрывающих национальную безопасность.

Решение Посткома ВСНП касается прежде всего депутатов прежнего, шестого созыва, которые были зарегистрированы кандидатами на выборах в следующий, седьмой созыв, намеченных на 6 сентября текущего года, но отложенных ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Законопроект по данному вопросу был внесен в ВСНП Госсоветом КНР по инициативе региональных властей Гонконга.

В решении Посткома отмечается необходимость строго соблюдения Конституции КНР и ее Основного Закона о Сянгане в качестве важнейшего условия функционирования принципа «одна страна — две системы».