Киев, , 19:57 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на COVID-19.

Дмитрий Разумков Vadim Chuprina

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Об этом он сообщил вечером 11 ноября через социальные сети.

«Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь», — заявил спикер парламента.

Разумков отметил, что в ближайшее время будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

ИА REGNUM напоминает, что 9 ноября стало известно, что положительный результат теста на COVID-19 получили президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, а также ряд чиновников офиса президента.

Также стоит отметить, что сейчас на Украине идет конституционный кризис? и в ближайшее время ожидался ряд решений Рады, связанных с Конституционным судом. Пока неясно, как повлияет на эти планы болезнь Разумкова.

Читайте развитие сюжета: На Украине один из вице-премьеров заразился коронавирусом