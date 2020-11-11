Москва, , 19:51 — REGNUM Блок НАТО за последний год заметно усилил своё военное присутствие в Арктике, хотя объективных предпосылок для этого нет, сообщает 11 ноября пресс-служба Северного флота.

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«Командование Северного флота считает, что наращивание присутствия ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, наблюдаемое с 2019 года, не имеет под собой объективных предпосылок. В Арктике нет вызовов, которые необходимо решать военными методами», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

В частности, в октябре — ноябре Северный флот следил за ракетным эсминцем ВМС США «Росс» в Баренцевом и Норвежском морях, сопроводив его до южной части Норвежского моря.

«Силы Северного флота отслеживали их действия с момента прибытия в северо-восточную Атлантику, где эсминец совместно с другими военно-морскими силами стран НАТО принял участие в учении «Джойнт Уорриор», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что слежение за кораблями НАТО в Баренцевом море в различное время осуществляли фрегат «Адмирал Касатонов», крейсер «Маршал Устинов» и противолодочные самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на встрече в Москве с иностранными военными атташе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что Россия категорически против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути, и назвал Северный морской путь «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией».

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