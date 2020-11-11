Киев, , 19:48 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый жестко раскритиковал решение правительства страны о введении «карантина выходного дня» до конца ноября.

Об этом он сказал во время акции предпринимателей-рестораторов, которая состоялась в столице Галичины сегодня, 11 ноября.

Садовый отметил, что за все месяцы «коронавирусного кризиса» город Львов получил от государства только 1 млн грн, в то же время центральная власть забрала из местного бюджета 591 млн грн.

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», — объявил мэр.

Садовый призвал рестораторов не проводить банкетов, юбилеев или свадеб, но дал понять, что о полном локдауне в выходные «говорить нельзя».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня кабмин Украины официально ввел режим «карантина выходного дня» до конца ноября. Режим предполагает работу в субботу и воскресенье исключительно магазинов с продовольствием, аптек и заправок. Все развлекательные заведения и ТРЦ должны быть закрыты, рестораны и кафе могут работать исключительно навынос.

15 ноября во Львове состоится второй тур местных выборов, в котором Садовому будет противостоять кандидат от «Европейской солидарности» Олег Синютка.