Иерусалим, , 19:40 — REGNUM Израиль и Ливан возобновили переговоры по границе в Средиземном море, 11 ноября сообщает агентство Reuters.

Три раунда переговоров по границе уже прошли в октябре под эгидой ООН и США. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что очередной раунд состоится в декабре.

Израиль уже ведет добычу газа с месторождений в спорном районе Средиземного моря, на который претендует Ливан.

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