Минск, , 19:36 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в очередной раз заявила о целесообразности прекращения протестных манифестаций на улицах белорусских городов. Об этом она заявила 10 ноября в интервью российскому телеканалу «Дождь».

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"Возможно, поменяется «картинка», людей станет меньше, потому что уже на «подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Режиму тоже страшно. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведется большая работа», — сообщила она.

Тихановская пообещала позже рассказать о задумках оппозиции, отметив: «Но планы одни — это продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае».

По словам Тихановской, численность участников протестных акций снизилась из-за запугиваний. Она отметила, что ОМОН «возвращается к ненормальному поведению».

Напомним, с 9 августа Белоруссию сотрясают массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов. Власти жестоко подавляют мирные выступления, применяя также пытки. Несколько оппозиционеров было убито. Генпрокуратура и СК Белоруссии не возбудили ни одного уголовного дела против убийц и участников пыток. МИД Белоруссии обвинил ООН во вмешательстве во внутренние дела постсоветской республики.

Перед отъездом в Литву в начале августа Тихановская призывала участников протестных манифестаций разойтись по домам. Прибыв в Вильнюс, где местные власти провозгласили её «президентом Белоруссии», она призвала сограждан продолжить массовые протесты.

Недавно с призывом перенести протесты с улиц в помещения выступил член созданного по инициативе Тихановской «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Павел Латушко, сбежавший в Варшаву (по неофициальной информации — в багажнике автомобиля польского посла). Однако белорусские манифестанты проигнорировали призывы и этого одиозного деятеля.