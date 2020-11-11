Киев, , 19:38 — REGNUM Два члена правительства Украины выступили против отмены адаптивного карантина и введения в стране режима «карантина выходного дня».

Об этом сообщают 11 ноября украинские СМИ.

Согласно источнику, свое несогласие с позицией правительства выразили глава МВД Арсен Аваков и министр культуры Александр Ткаченко.

«Перед началом официального заседания кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против», — говорится в сообщении.

Вместе с тем позиция двух министров не повлияла на принятие решения, и остальные члены правительства поддержали усиление карантинных мер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины ввело до конца ноября в стране «карантин выходного дня», а также ужесточило ограничения, действовавшие по будням.

Министр культуры Украины и ранее заявлял, что запрет работы учреждений культуры и «креативных индустрий» в выходные дни приведет к уменьшению доходов примерно на 50%, поэтому он вступает против этой меры. Глава МВД Аваков ранее заявлений на эту тему не делал.