Ереван, , 19:22 — REGNUM Митинг, который проводится 11 ноября в Ереване за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, приготовились разгонять силовики. Большинство митингующих уже покинули место проведения акции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несанкционированный митинг проходит у здания армянского парламента. Участники акции требуют ухода Пашиняна, называя его «предателем».

Оппозиция из 17 политических сил осудила решение Пашиняна подписать соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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