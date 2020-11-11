Минск, , 19:22 — REGNUM «Следственный комитет устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Белоруссии», — сообщает ТГ-канал ведомства.

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Расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, ведёт главное следственное управление СК при содействии департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля республики.

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу. Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Белоруссии и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие, — сказано в официальном сообщении. — В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест».

ГСУ СК Белоруссии проводит «следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий».

Напомним, ранее Алексей Леончик представлялся руководителем фонда, оказывающего помощь участникам протестных мероприятий, пострадавшим от действий силовиков. На своей странице в Facebook он 10 ноября пожаловался на блокировку счетов получателей такой помощи.

Вплоть до августовского голосования на президентских выборах Александр Лукашенко, а также представители Генпрокуратуры, КГК и других ведомств рассказывали белорусской общественности об исходящей из России угрозе. Именно в другой части Союзного государства, по их словам, находились «кукловоды» оппозиции, виновные в массовых протестных выступлениях.

Массовые манифестации в Белоруссии начались 9 августа после закрытия избирательных участков. Протестующие требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора и освобождения политзаключённых.

После начала массовых выступлений Лукашенко заявил, что их «кукловоды» находятся в Евросоюзе и на Украине. Особые претензии у официального Минска к Польше и Литве, где «президентом Белоруссии» провозгласили жену белорусского политзаключённого — экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.