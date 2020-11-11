Париж, , 19:24 — REGNUM В ходе празднования во Франции очередной годовщины заключения Компьенского перемирия по итогам Первой мировой войны бывший президент Франции Франсуа Олланд поинтересовался успехами нынешнего президента Эммануэля Макрона на посту.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 11 ноября, в Париже у Триумфальной арки прошла церемония, посвященная 11 ноября 1918 года, когда было заключено Компьенское перемирие. На мероприятии присутствовали Макрон, Олланд, премьер-министр Франции Жан Кастекс, начальник Главного штаба Вооруженных сил Франсуа Лекуантр, министр вооруженных сил Флоранс Парли и другие высокопоставленные чиновники.

Когда Макрон подошел поприветствовать Олланда, последний произнес: «Все хорошо? Сейчас это не слишком тяжело?». Макрон ответил следующее: «Да. Спасибо, что пришли. Я был бы рад еще об этом поговорить, как мы уже сделали летом».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Макронпочтил память погибших в Первой мировой войне. Глава Пятой республики посетил могилу неизвестного солдата и по традиции возложил венок у памятника премьер-министру Франции в годы Первой мировой войны Жоржу Клемансо.

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