Дамаск, , 19:04 — REGNUM Сериальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев охарактеризовал политику Запада по увязыванию гуманитарной помощи репатриантам с политическими изменениями как «коллективное наказание сирийского народа». Такое заявление по сообщению корреспондента ИА REGNUM он сделал на пленарном заседании Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По мнению Лаврентьева проблема возвращения беженцев в родные места является исключительно гуманитарной, и часть финансовой помощи от западных партнеров могла бы быть направлена не на обеспечение пребывания беженцев в странах временного пребывания, а на обеспечение их возвращения и обустройства на территории Сирии. Однако, по словам представителя президента РФ, зарубежные государства-доноры гуманитарной помощи всякий раз увязывают оказание такой помощи возвращающимся беженцам с политическими изменениями в самой Сирии, таким образом выводя этот вопрос из гуманитарной плоскости.

Как сообщало ИА REGNUM проведение конференции по возвращению беженцев в Сирию поддержал президент России Владимир Путин, в конференции принимают участие 18 стран.