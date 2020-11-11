Москва, , 18:50 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о порядке формирования Совфеда и о статусе сенатора, а также о гарантиях экс-президенту РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закрепляются положения в части определения сроков начала и прекращения полномочий сенаторов РФ, определяются требования, ограничения и иные условия, необходимые для соблюдения — как гражданами, претендующими на осуществление полномочий сенатора РФ, так и сенаторами РФ.

Отдельными нормами определяется порядок реализации президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, права на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации. Во исполнение Конституции также уточняется, что для сенатора РФ — экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной думы — в случае выявления факта несоблюдения требований, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством для лиц, претендующих на соответствующие должности.

Одновременно с этим, согласно Конституции, устанавливается в качестве основания для досрочного прекращения полномочий — утрата сенатором РФ, депутатом Госдумы гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Кроме того, поправками закрепляется, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

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