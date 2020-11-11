11 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Россия в Нагорном Карабахе действует фундаментально, определяя срок пребывания своего миротворческого контингента на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Это означает, что российские военные будут обустраиваться надолго и основательно.

Станислав Тарасов, , 18:37 — REGNUM Остановка войны в Нагорном Карабахе в результате достигнутого соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, появление в зоне конфликта российских миротворцев вызывают острое внимание со стороны мирового экспертного сообщества, политиков и прессы. Правда, далеко не все высказываемые суждения имеют компетентный характер, часто используется описательный способ изложения событий, который подразумевает эксплуатацию наработанных годами пропагандистских штампов. Легче всего тем «экспертам», которые мыслят категориями «победы» и «поражения».

Иван Шилов © ИА REGNUM

С этой точки зрения в карабахской войне победителем, конечно, выставляется Азербайджан. Действительно, ему удалось вернуть под свой контроль почти все районы. Баку получил также возможность использовать Лачинский коридор — основную транспортную артерию, соединяющую Азербайджан с Нахичеванью, правда, под контролем российских миротворцев и пограничников. Баку также вернул Шуши — город, который является для Азербайджана символом его присутствия в Карабахе. Хотя часть территории Нагорного Карабаха остается в распоряжении карабахских армян. В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху позволило сохранить некоторые территории. По его словам, «если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран», а «в дальнейшем тысячи армянских солдат могли бы оказаться в окружении, что привело бы к коллапсу». Пашинян подчеркнул, что он был вынужден подписать соглашение, которое многими армянами воспринимается как поражение.

Сейчас некоторые американские и многие европейские эксперты пытаются популяризировать точку зрения, согласно которой появление российских миротворцев в Нагорном Карабахе — это «только внешнее завершение войны, а фактически перед нами перевод карабахского кризиса на новую ступень». На этом направлении воду мутит во многом Анкара. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «намерена осуществлять деятельность по наблюдению и контролю за прекращением огня вместе с Россией», о чем, кстати, говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но такая позиция не значится в подписанном Москвой, Баку и Ереваном соглашении о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В этой связи турецкое издание Sözcü уточняет, что речь идет о создании какого-то совместного турецко-российского центра на территории Азербайджана. Даже если такой центр и появится, то непонятно, за кем он будет наблюдать: за российскими миротворцами, стоящими на карабахской стороне, или за действиями азербайджанской армии.

Американские эксперты предполагают, что «миротворческая миссия будет успешной ровно до того момента, когда одна из сторон не решит нарушить достигнутое соглашение». При этом они ссылаются на опыт Южной Осетии, когда в 2008 году там начались военные действия. Но кто решится на такое в Карабахе? Хотя недавнее уничтожение российского вертолета наводит на многие размышления. Турция же стремится любыми средствами закрепиться в Закавказье, полагая, что заключенное соглашение о прекращении войны является и ее «победой», которая должна увенчаться хоть каким-то успехом, например, оказаться в регионе рядом с Россией. Но пока ситуация с участием турецких миротворцев в Нагорном Карабахе остается весьма запутанной. В то же время Анкара чувствует геополитические перемены в регионе. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили публично поблагодарила Москву за посредничество в урегулировании карабахского конфликта. Действия России поддержал и Иран, который ранее выступал против присутствия в зоне карабахского конфликта российских миротворцев.

Возможно, это реакция на турецкий фактор в Закавказье, на сложившуюся неожиданную для региональных игроков ситуацию. Раньше считалось, что возможен обмен территорий на статус Нагорного Карабаха, а сейчас — их обмен на миротворцев, и пока неизвестно, что ждет в будущем республику. В этой связи интригующими выглядят заявления некоторых экспертов о том, что нынешнее соглашение о прекращении войны между Азербайджаном и Арменией является для конфликтующих сторон своеобразным кавказским «Брестским миром», а в будущем границы Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении могут быть иными, если иметь в виду турбулентную геополитику, надвигающуюся с Ближнего Востока на Закавказье. Очевидно, это остудило воинственный пыл стратегов в Баку и Анкаре, которые не скрывали своих планов дальнейшего наступления на Степанакерт и далее вплоть до выхода на границу с Арменией. Да и Россия действует фундаментально, определяя срок пребывания своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Это означает, что российские военные будут обустраиваться надолго и основательно. Когда будут разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе, заработает и военный аэродром в Степанакерте. Нацеливание на подобную перспективу подразумевает очень многое, связано не только с Азербайджаном, а и с долгосрочной перспективой установления стабильности в регионе. Все еще только начинается, и все еще впереди.