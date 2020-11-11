Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Бывший сотрудник ФСБ Михаил Присяжнюк после четырех лет работы в администрации Ленинградской области возглавил региональный комитет по транспорту. Соответствующее постановление 11 ноября подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как уточнили в областной администрации, комитет по транспорту вместо аналогичного управления появился в обновленной структуре органов исполнительной власти региона, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области от 17 октября 2020 года № 89-пг.

Михаил Присяжнюк родился 28 сентября 1979 года. Закончил в 2001 году военный институт внутренних войск МВД России. В администрации Ленинградской области работает с 2016 года. До нового назначения чиновник был заместителем начальника Управления Ленинградской области по транспорту.

Напомним, предыдущий глава управления Павел Постовалов был отстранён от должности в связи «со слабым контролем решения транспортных проблем в районах новостроек» в августе 2020 года. Освободившееся место до официального назначения занимал Присяжнюк.

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