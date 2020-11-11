Екатеринбург, , 18:28 — REGNUM Новый уральский полпред Владимир Якушев нацелен на эффективное взаимодействие с регионами. На его необходимость он обратил внимание 11 ноября, сообщает пресс-служба полпредства.

Владимир Якушев Uralfo.gov.ru

По его словам, аппарату полпреда нужно взаимодействовать с органами государственной власти, местным самоуправлением и с институтами гражданского общества. «Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем», — сказал Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, новый полпред был назначен 9 ноября, в понедельник. Он уже прибыл в Екатеринбург и включился в работу.