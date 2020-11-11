Ереван, , 18:24 — REGNUM С призывом к поддержанию стабильности в стране обратился к согражданам президент Армении Армен Саркисян, сообщили 11 ноября в его пресс-службе.

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Саркисян сегодня, 11 ноября, провёл встречу с католикосом всех армян Гарегином II, с которым президент республики обсуждал «сложившуюся ситуацию».

Обсуждались вопросы выхода из кризиса в республике, а также достигнутая 9 ноября договорённость по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Было отмечено, что это вызвало серьёзную озабоченность у нашего народа, — говорится в сообщении. — В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване проходит крупная акция оппозиции, требующей отставки армянского президента Никола Пашиняна.

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