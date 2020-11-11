Киев, , 18:23 — REGNUM Правительство Украины приняло официальное решение о введении в стране «карантина выходного дня».

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Соответствующее решение утверждено кабмином сегодня, 11 ноября.

Режим на Украине будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года. Согласно решению правительства, режим будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Предполагается, что на выходные в стране будут закрыты заведения общественного питания (доступна только еда на вынос), строительные магазины и магазины потребительских товаров; все ТРЦ; спортзалы, фитнес-центры и бассейны; гостиницы, (кроме тех, которые выполняют социальные функции); запрещены все массовые мероприятия.

Также правительство принял решение обусилении общих карантинных ограничений в стране — запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, запрещена заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга и пр.

«Задача правительства — не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня… Потому что, если ничего не делать, уже 10−15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах», — заявил в своем комментарии премьер-министр Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что о введении режима «карантина выходного дня» власти Украины, включая президента Зеленского, предупредили граждан 9 ноября. Сейчас заболеваемость коронавирусом на Украине составляет примерно 10−11 тыс. случаев в сутки.