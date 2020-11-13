Минск, , 05:46 — REGNUM Фактическое признание легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко Ватиканом вызвало недовольство части белорусских католиков. Как развиваются отношения Ватикана и Минска после очередного избрания Лукашенко президентом, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Анте Йозич и Александр Лукашенко Сайт президента Белоруссии

3 ноября состоялось вручение верительных грамот новым апостольским нунцием в Белоруссии Анте Йозичем президенту Лукашенко. Таким образом, назначив посла, Ватикан фактически признал легитимность избрания Лукашенко. В своем заявлении нунций подчеркнул настроенность Ватикана на укрепление отношений с Белоруссией.

Таким образом, и официальный представитель Католической церкви, как чуть ранее официальный представитель Православной церкви митрополит Вениамин, признали «нелегитимного диктатора», каким пытаются выставить Лукашенко многочисленные политические оппоненты и протестующие. Кроме того, это признание станет серьезной «поправкой» к позиции Польши, гордой своим католичеством и не признающей Лукашенко. Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан в Белоруссии щелкнул по носу Варшаву».