Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Следующие переговоры по демаркации морской границы Израиля и Ливана состоятся в начале следующего месяца, сообщает 11 ноября Госдеп.

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало совместное заявление правительства Штатов и специального координатора ООН по Ливану Яна Кубиша.

В нём сообщается о четвёртом раунде переговоров Израиля и Ливана по демаркации морской границы, состоявшемся в ливанском городе Эн-Накуре. Отмечается, что встреча прошла «продуктивно».

"Стороны обязались продолжить переговоры в начале декабря», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и Ливан ведут переговоры по демаркации морской границы с середины октября 2020 г. США выступают посредником.

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