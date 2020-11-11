Екатеринбург, , 18:13 — REGNUM В правительстве Свердловской области нет планов по отставке главы Екатеринбурга Александра Высокинского, заявил вице-губернатор Сергей Бидонько на встрече с журналистами.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам Бидонько, у региональных властей нет принятых решений об уходе Высокинского, нет и написанных заявлений об отставке.

«Есть определенное напряжение с думой и застройщиками. Мы в этих процессах всегда участвуем, становимся нейтральной площадкой», — добавил чиновник.

Вице-губернатор считает, что в конфликтах с участием главы города и других сторон «нет однозначно правых». Например, строительные компании хотят возводить новые объекты, но нужно учитывать интересы и горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-полпред в УрФО Николай Цуканов ранее заявлял, что в Екатеринбурге удалось покончить с политическими конфликтами.

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