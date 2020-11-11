Киев, , 18:03 — REGNUM Оппозиционная партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стала новым лидером парламентской гонки на Украине, а глава ее политсовета Виктор Медведчук вошел в топ претендентов на должность президента Украины

Такие данные во время презентации результатов соцопроса сегодня, 10 ноября, привел заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

По его словам, среди кандидатов на президентских выборах в настоящий момент сформировалась четкая шестерка лидеров.

«Если бы эти кандидаты в конце октября принимали бы участие в президентских выборах, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 33% из тех, кто собрался голосовать и определился со своим выбором. На втором месте Петр Порошенко — 17,3%, далее идут Юлия Тимошенко — 11,1%, Юрий Бойко — 10,5%, Игорь Смешко — 9.5%, Виктор Медведчук — 9%. Это топ-лидеры на президентских выборах», — сказал Грушецкий.

Что касается парламентских выборов, то здесь «Оппозиционная платформа — За жизнь» перехватила лидерство у своих политических оппонентов.

«Этот вопрос мы ставили и до местных выборов, и после. Если ориентироваться на самые свежие результаты, собранные 5−8 ноября среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, то 22% поддержат ОПЗЖ, «Европейская солидарность» — 19%, «Слуга народа — 19%», — добавил социолог.

КМИС информирует, что опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, в ходе опроса проведено 1502 интервью.После обработки результатов, в течение 5−8 ноября, с респондентами связывались повторно, чтобы задать вопрос о голосовании на выборах в Верховную раду. Повторно участие в опросе приняли 1083 респондента — статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).

ИА REGNUM напомним, что ранее Медведчук поблагодарил украинцев за поддержку партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на местных выборах, состоявшихся на Украине 25 октября, подчеркнув, что политическая сила достигла очень высоких результатов.

«В первую очередь я хочу искренне поблагодарить граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и Конституцией, и действующим законодательством», — сказал тогда политик.