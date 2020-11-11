Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM Новый полпред президента России в Уральском ФО Владимир Якушев уже прибыл в Екатеринбург и приступил к работе. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

11 ноября он встретился с коллективом и поблагодарил своего предшественника на этом посту Николая Цуканова и его команду за проделанную качественную работу. Также Якушев назвал ключевые задачи на ближайшее время. Среди них значатся контроль за безусловным исполнением решений президента страны, координация комплекса мер по противодействию новому коронавирусу, работа с регионами по обеспечению стабильного социально-экономического развития и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Якушев был назначен 9 ноября. Указ подписал Владимир Путин. А предыдущим указом глава государства освободил Цуканова от данной должности.