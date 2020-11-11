Ереван, , 17:52 — REGNUM Участники акций протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием добровольной отставки до полуночи, сообщает 11 ноября RT.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестующие собрались около здания парламента и на площади Свободы. Они скандируют: «Никол — предатель».

Сам Пашинян скрывается от общественности, его местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста начались после фактической капитуляции Армении в Нагорном Карабахе.

Ряд политических партий Армении призывает начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения и отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.