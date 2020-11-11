Ереван, , 17:48 — REGNUM Вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра будет рассмотрен на внеочередном заседании армянского парламента.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом заявил 11 ноября на митинге представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян «Партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания — отставка Пашиняна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване 11 ноября у здания парламента проходит митинг с требованиями отставки Пашиняна.

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