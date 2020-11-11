Ереван, 11 ноября 2020, 17:48 — REGNUM Вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра будет рассмотрен на внеочередном заседании армянского парламента.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»
Об этом заявил 11 ноября на митинге представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване 11 ноября у здания парламента проходит митинг с требованиями отставки Пашиняна.
Читайте ранее в этом сюжете: В Армении оппозиция объявила о создании комитета национального спасения