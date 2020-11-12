Москва, , 08:28 — REGNUM Стратегическое планирование становится притчей во языцех российского государственного управления. Что еще надо поменять, чтобы корабль российской государственности поплыл не абы как, а стратегически, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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Госдума РФ, положив немало сил на обсуждение закона о бюджете, столкнулась с неоднозначным (а, точнее, очень вредным) предложением. Комитет ГД по бюджету и налогам решил разрубить гордиев узел и задумал предложить правительству отказаться от формирования бюджета в формате госпрограмм. Мол, госпрограммы это такая вещь, что ее применение к бюджету только все портит. А сами госпрограммы неэффективны и, может быть, без них будет даже лучше?

Отсюда и предложение комитета по бюджету и налогам — мерить госпрограммы по бюджету, а не наоборот, и пустить побоку всякое стратегирование, если оно мешает расходы посчитать. Революционное предложение, но может не надо со стратегией прощаться в таком безоговорочном ключе? Как же разрешить противоречие между подсчетом средств и необходимостью стремиться в будущее, которую так просто не отменишь?

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