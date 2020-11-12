Вена, , 04:23 — REGNUM Серия терактов, прокатившихся по Европе в последнее время, может быть связана не столько с вызывающими карикатурами, сколько с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как это обосновать, демонстрирует обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Планы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хотя, разумеется, большая часть СМИ подхватила «карикатурную» версию, теракт во Франции случился вскоре после того, как Франция поддержала право армянского народа на свою историческую родину. Следующий теракт в Квебеке и в скором времени в Вене заставляют нас задуматься об отказе поставщиков из Канады и Австрии поставлять комплектующие для турецких беспилотников.

Если эта связь действительно имеет место, то борьба с терроризмом начинает приобретать новое, невиданное до сих пор значение. Так же как и срывание информационных масок с тех, кто покрывает и координирует террористические действия. Читайте статью Михаила Демурина «Теракты в Вене и не только: что мешает борьбе с терроризмом».