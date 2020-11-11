Анкара, , 17:25 — REGNUM Делегацию из России ожидают в Турции в связи с предстоящими переговорами по Нагорному Карабаху, сообщает 11 ноября Anadolu.

Президент Турции Реджеп Эрдоган R4BIA.com

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С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Переговоры между Москвой и Анкарой по Карабаху проходят на уровне МИД.

Он добавил, что миротворцы из России, в соответствии с договорённостью о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанной 9 ноября, уже начали размещаться на территории Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, Эрдоган звонил российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе после соглашения о примирении.

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