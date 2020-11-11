Подгорица, , 17:17 — REGNUM Черногория будет активно поддерживать черногорское сообщество в Сербии в проектах, направленных на сохранение и воспитание черногорской идентичности с уважением к государству Сербия, заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович на встрече с делегацией совета черногорцев в Сербии.

«На встрече было заявлено, что добрососедство как одна из стратегических политик Черногории оставляет нашей диаспоре в соседних странах широкие рамки для сохранения черногорской идентичности и конструктивных действий с лояльностью по отношению к странам, гражданами которых они являются», — сообщила по итогам встречи пресс-служба правительства Черногории.

Представители совета заявили, что необходимо создавать и организовывать черногорские культурные центры в Сербии.